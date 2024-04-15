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Asker eğlencesinde linç girişimi: Görüntüler dehşete düşürdü

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Samsun'un Canik ilçesinde bir asker eğlencesinde yaşanan kavga, dehşet verici bir linç girişimine dönüştü.

Asker eğlencesinde linç girişimi: Görüntüler dehşete düşürdü mask
Asker eğlencesinde linç girişimi: Görüntüler dehşete düşürdü
Asker eğlencesinde linç girişimi: Görüntüler dehşete düşürdü
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Samsun'un Canik ilçesinde bir asker eğlencesinde yaşanan kavga, dehşet verici bir linç girişimine dönüştü.

Asker eğlencesinde linç girişimi: Görüntüler dehşete düşürdü

Olay, Karşıyaka Mahallesi Mesnevi Sokak'ta 14 Nisan gece saat 00.15'te meydana geldi. Mertcan Ç.'nin karıştığı kavganın sokağa taşınması sonucu Ramazan Ç. adlı kişi, çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, Ramazan Ç.'nin defalarca tekme atılarak adeta linç edilmesi şoke etti.

Asker eğlencesinde linç girişimi: Görüntüler dehşete düşürdü

Bıçaklanan ve darp edilen Ramazan Ç., kanlar içinde yerde kalırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili Hüseyin T. (20), Kadirhan Y. (19), M.A. (17) ve Ö.K.B. (17) isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen Hüseyin T., Kadirhan Y. ve Ö.K.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asker eğlencesinde linç girişimi: Görüntüler dehşete düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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15 Nis 2024 - 21:06 - Gündem

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