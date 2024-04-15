Asker eğlencesinde linç girişimi: Görüntüler dehşete düşürdü

Samsun'un Canik ilçesinde bir asker eğlencesinde yaşanan kavga, dehşet verici bir linç girişimine dönüştü.

Olay, Karşıyaka Mahallesi Mesnevi Sokak'ta 14 Nisan gece saat 00.15'te meydana geldi. Mertcan Ç.'nin karıştığı kavganın sokağa taşınması sonucu Ramazan Ç. adlı kişi, çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, Ramazan Ç.'nin defalarca tekme atılarak adeta linç edilmesi şoke etti.

Bıçaklanan ve darp edilen Ramazan Ç., kanlar içinde yerde kalırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili Hüseyin T. (20), Kadirhan Y. (19), M.A. (17) ve Ö.K.B. (17) isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen Hüseyin T., Kadirhan Y. ve Ö.K.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı