Yağışlar sonrası ova göle döndü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar ve eriyen karlar, ovayı adeta bir göle dönüştürdü.
Her hafta bölgenin güzelliklerini kayıt altına alan Öğretmen Ümit Bartın, ilçenin su altında kalan ovasını da görüntüledi. Yürekli köyünden başlayarak Köprücük köyüne kadar uzanan Nehil Sazlığı tamamen sular altında kalırken, Bartın, ovanın göle dönüşmüş halini objektifine aldı.
Kuraklığın ardından gelen yağışların sevindirici olduğunu belirten Bartın,
"Bölgeyi karış karış gezdiğimizde, her yer muazzam güzelliklerle dolu. Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden yağışlar güzel olsa da, bölgede bazı zararlara yol açtı. Bölge gezilerim devam ediyor ve bu hafta özellikle yağışlar nedeniyle ovamız göle döndü. Bu manzarayı kayıt altına aldım. İnşallah bu sular hiçbir zarara neden olmaz"
şeklinde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.