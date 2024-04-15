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Yağışlar sonrası ova göle döndü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar ve eriyen karlar, ovayı adeta bir göle dönüştürdü.

Yağışlar sonrası ova göle döndü mask
Yağışlar sonrası ova göle döndü
Yağışlar sonrası ova göle döndü
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar ve eriyen karlar, ovayı adeta bir göle dönüştürdü.

Yağışlar sonrası ova göle döndü

Her hafta bölgenin güzelliklerini kayıt altına alan Öğretmen Ümit Bartın, ilçenin su altında kalan ovasını da görüntüledi. Yürekli köyünden başlayarak Köprücük köyüne kadar uzanan Nehil Sazlığı tamamen sular altında kalırken, Bartın, ovanın göle dönüşmüş halini objektifine aldı.

Yağışlar sonrası ova göle döndü

Kuraklığın ardından gelen yağışların sevindirici olduğunu belirten Bartın,

"Bölgeyi karış karış gezdiğimizde, her yer muazzam güzelliklerle dolu. Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden yağışlar güzel olsa da, bölgede bazı zararlara yol açtı. Bölge gezilerim devam ediyor ve bu hafta özellikle yağışlar nedeniyle ovamız göle döndü. Bu manzarayı kayıt altına aldım. İnşallah bu sular hiçbir zarara neden olmaz"

şeklinde konuştu.

Yağışlar sonrası ova göle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hakkâri, Yüksekova, Yağış, ova, göl, Nehil Sazlığı, Ümit Bartın

15 Nis 2024 - 21:02 - Gündem

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