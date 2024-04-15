Dilencinin cebinden çıkan para herkesi şaşırttı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kafede tüm yapmak isteyen bir dilencinin cebinden çıkan para, şaşkınlık yarattı. Turistik bölgede yerli ve yabancı turistlerden para toplamaya çalışan dilencinin, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Merkez Sur ilçesinde yaşanan bu olay, dilencinin pişkin tavrını ve çıkan para miktarını gözler önüne serdi. Kafede para toplamaya çalışan dilenci, cebinden çıkan parayı sayarken, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandı. Ancak, dilencinin tüm yapmak istediği paraya karşın cebinden çıkan para miktarı, herkesi şaşırttı.

Bu görüntüler, dilenciliğin arkasında yatan gerçekleri ve insanların duygularını sömüren bu tür davranışları gözler önüne seriyor. Olay, Sur ilçesindeki turistik atmosferde yaşanan gerçekleri ve yerel halk ile turistler arasındaki etkileşimi de tartışmaya açıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı