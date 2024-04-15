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Mardin'de turist yoğunluğu: 300 bin turist ağırlandı

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Tarihi ve kültürel mirasıyla göz kamaştıran Mardin, Ramazan Bayramı öncesinde adeta bir turist çekim merkezi haline geldi.

Mardin'de turist yoğunluğu: 300 bin turist ağırlandı mask
Mardin'de turist yoğunluğu: 300 bin turist ağırlandı
Mardin'de turist yoğunluğu: 300 bin turist ağırlandı
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Tarihi ve kültürel mirasıyla göz kamaştıran Mardin, Ramazan Bayramı öncesinde adeta bir turist çekim merkezi haline geldi.

Mardin'de turist yoğunluğu: 300 bin turist ağırlandı

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör'e göre, 22 bin yatak kapasitesine sahip oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, yerli ve yabancı toplam 300 bin turistin şehri ziyaret ettiği belirtildi.

Gürgör, birleşen bayram tatili ve ara tatilin etkisiyle doluluk oranlarının zirveye çıktığını ifade ederek,

"Gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Mardin ve Midyat, özel il ve ilçemizdir. Ciddi bir talep geldi. Her din, ırk, mezhepten insanlar kendinden bir parça buluyor. Medreselerle, kiliselerle, caddelerimizde mistik bir hava var."

şeklinde konuştu.

Mardin'de turist yoğunluğu: 300 bin turist ağırlandı

Özellikle rezervasyon yapmayan misafirler için yer bulmanın zorluğuna dikkat çeken Gürgör, turizmin 12 aya yayıldığını ve Mardin'in artık yılın her döneminde talep gören bir destinasyon haline geldiğini vurguladı. Son on yılın en dolu ocak ayını yaşadıklarını belirten Gürgör, günübirlik ziyaretçi sayısının da arttığını dile getirdi.

Mardin'de turist yoğunluğu: 300 bin turist ağırlandı

Mardin'e yapılan turların artması ve bayram ziyaretlerinde 300 bin girişin kaydedilmesi, şehrin turizm potansiyelinin giderek daha geniş kitlelere hitap ettiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Mardin'de turist yoğunluğu: 300 bin turist ağırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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15 Nis 2024 - 20:44 - Kültür Sanat

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