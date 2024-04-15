Gastronomi birinciliği Malatya’dan çıktı

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Doğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan yarışmada Malatya Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

Türk mutfağının zengin lezzetlerini koruma ve tanıtma misyonuyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, ortaöğretim kurumlarında yiyecek ve içecek hizmetleri alanında öğrenim görmekte olan öğrenciler arası “MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması” düzenledi. Doğu Anadolu Bölgesi Yarışması Malatya Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen “MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması” Doğu Anadolu Malatya Bölge Yarışması’na Elazığ ve Tunceli illerinden de öğrenciler katıldı.

“TÜRK MUTFAĞININ ZENGİN GEÇMİŞİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARMA FIRSATI SUNUYOR”

MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması’na ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır,

“Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışma, öğrencilere mesleki eğitim yoluyla kazandıkları becerileri sergileme fırsatı sunarken Türk mutfağının geleneksel tatlarını da ön plana çıkarıyor. Yarışma, ortaöğretim mesleki ve teknik kurumlarında yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim öğretim gören öğrencilere mutfak sanatlarındaki ustalıklarını gösterme ve Türk mutfağının zengin geçmişini gelecek nesillere aktarma fırsatı sunuyor”

şeklinde açıklamalarda bulunarak dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, ödüllerini takdim etti.

Malatya’da yapılan MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması’nda Malatya Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Tunceli Merkez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Elazığ Merkez Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Bölge birincileri 4 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek olan büyük finale katılmaya hak kazandılar.