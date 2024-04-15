Asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 27 gözaltı

Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 18,13 gram metamfetamin, 2 adet bong, 2 adet sentetik ecza, 1,5 gram esrar, 700 paket sigara, 30 adet elektronik sigara, 2 adet muhtelif emtia ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonlarda, 18 kişi kaçakçılık, 7 kişi asayiş, 1 şüpheli kayıp şahıs ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 27 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.