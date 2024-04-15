Uzmanından uyarı: Liposuction kilo vermek değil, şekil vermek için

Büyük Anadolu Hastaneleri'nden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kamil Yıldırım, liposuction ameliyatının yanlış anlaşıldığına dikkat çekerek, bu işlemin asıl amacının vücuda estetik bir şekil vermek olduğunu belirtti. Sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine karşı uyarıda bulunan Yıldırım, ameliyatın doğru kararlarla ve uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.
Yıldırım'ın açıklamalarına göre, liposuction ameliyatı sadece aşırı yağ depolanması olan bölgelerde uygulanır ve kilo verme yöntemi olarak değil, vücut şeklini düzeltme amacı taşır. Operasyonun detaylarına da değinen Yıldırım, ameliyat sonrası iyileşme sürecini ve hastanın korseler giymesi gerekebileceğini ifade etti.
Uzman, liposuctionun sağlıklı bir beslenme düzeni ile desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Bu uyarılar, liposuctionun gerçek amaçları ve doğru kullanımı hakkında bilinçlenmeyi hedefliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.