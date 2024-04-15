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Oyun oynarken yalağa düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti

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Sivas'ın Olukman Köyü'nde bugün yaşanan olayda, oyun oynarken dikkatsizlik sonucu hayvanların su içtiği yalağa düşen 2 yaşındaki Nazlı Koç adlı kız çocuğu boğularak yaşamını yitirdi.

Oyun oynarken yalağa düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti mask
Oyun oynarken yalağa düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti
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Sivas'ın Olukman Köyü'nde bugün yaşanan olayda, oyun oynarken dikkatsizlik sonucu hayvanların su içtiği yalağa düşen 2 yaşındaki Nazlı Koç adlı kız çocuğu boğularak yaşamını yitirdi.

Oyun oynarken yalağa düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti

Ebeveynlerinin gözünden kaçan acı bir kaza sonucu yaşanan bu olayda, ailenin çabalarıyla hastaneye kaldırılan küçük Nazlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının hastane önünde yaşadığı sinir krizi ise olayın acısını bir kat daha artırdı. Yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu acı olay, köy halkını ve çevrelerindeki insanları derinden üzmüş durumda.

Oyun oynarken yalağa düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas, Olukman köyü, Nazlı Koç, boğulma, vefat, soruşturma

15 Nis 2024 - 20:01 - Gündem

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