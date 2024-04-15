Oyun oynarken yalağa düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti

Sivas'ın Olukman Köyü'nde bugün yaşanan olayda, oyun oynarken dikkatsizlik sonucu hayvanların su içtiği yalağa düşen 2 yaşındaki Nazlı Koç adlı kız çocuğu boğularak yaşamını yitirdi.
Ebeveynlerinin gözünden kaçan acı bir kaza sonucu yaşanan bu olayda, ailenin çabalarıyla hastaneye kaldırılan küçük Nazlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının hastane önünde yaşadığı sinir krizi ise olayın acısını bir kat daha artırdı. Yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu acı olay, köy halkını ve çevrelerindeki insanları derinden üzmüş durumda.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.