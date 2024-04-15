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Adıyaman'da bardak içine ekilmiş kenevir bitkileri ele geçirildi

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bardak içerisine ekilmiş kenevir bitkileri ele geçirildi.

Adıyaman'da bardak içine ekilmiş kenevir bitkileri ele geçirildi mask
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bardak içerisine ekilmiş kenevir bitkileri ele geçirildi.

Adıyaman'da bardak içine ekilmiş kenevir bitkileri ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda, M.Y., isimli bir şahsın kenevir ektiği belirlenmesi üzerine şahsın bulunduğu konuma ekiplerce operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda şahsın karton bardak içerisine diktiği 41 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bakımı ve sulaması yaparken suçüstü yakalanan M.Y., isimli şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, bardak, kenevir bitkileri, operasyon, özaltı, soruşturma

15 Nis 2024 - 19:58 - Asayiş

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