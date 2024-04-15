Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 5 tabanca ve 1 pompalı ele geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik önemli bir başarı elde edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 ikamet ve 8 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; araçların farklı bölgelerine gizlenmiş vaziyette toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca, 112 adet tabanca fişeği ile 1 adet tüfek kartuşu da bulundu. Olayla ilgili olarak 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını gösteriyor. Bu tür suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı