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Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 5 tabanca ve 1 pompalı ele geçirildi

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik önemli bir başarı elde edildi.

Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 5 tabanca ve 1 pompalı ele geçirildi mask
Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 5 tabanca ve 1 pompalı ele geçirildi
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik önemli bir başarı elde edildi.

Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 5 tabanca ve 1 pompalı ele geçirildi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 ikamet ve 8 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; araçların farklı bölgelerine gizlenmiş vaziyette toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca, 112 adet tabanca fişeği ile 1 adet tüfek kartuşu da bulundu. Olayla ilgili olarak 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 5 tabanca ve 1 pompalı ele geçirildi

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını gösteriyor. Bu tür suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, operasyon, silah ve mühimmat kaçakçılığı

15 Nis 2024 - 19:54 - Gündem

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