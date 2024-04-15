Deniz avı yasaklandı, balıkçılar yeni sezon için hazırlıklara başladı

Sakarya'da denizlerde av yasağının bugün başlamasıyla birlikte, balıkçılar karaya çıkardıkları teknelerini ve ağlarını yeni sezon için onarmaya başladı.

Sezon boyunca istedikleri verimi alamayan balıkçılar, umutlu bir şekilde yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Karadeniz'de su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması amacıyla 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ve trol ağları ile su ürünleri avcılığı yasaklanırken, balıkçılar kara suları dışındaki uluslararası sularda belirli kurallara uyarak avcılık yapabilecekler. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu, Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül'de başlayacak.

Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise av yasağından muaf tutularak avcılık faaliyetlerine devam edebilecekler.

Balıkçılar, sezon boyunca yaşadıkları sıkıntılara rağmen umutlarını koruyor. Teknelerini karaya çekip bakım ve onarımlarını yaparak yeni sezon için hazırlık yapmaya başlayan balıkçılar, önümüzdeki sezonun verimli olmasını umut ediyor.

Önder Sarıoğlu adlı balıkçı,

"Sezonun kötü geçmesinin nedeni, havaların sıcak olması ve suların soğumaması. Mera sıkıntısı ve saha kısıtlamaları da av sezonunda balık bulmayı zorlaştırıyor. Şimdi tekneleri karaya çekip bakım ve onarımlarını yapacağız. Önümüzdeki sezondan da beklentimiz yok, ancak umut ediyoruz."

dedi.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı ise,

"Bu sezon balıkçılık iyi geçmedi. Palamutla başladık ancak palamut azdı. Geç soğuyan sular da etkili oldu. Şimdi teknelerimizi bakıma alıp yeni sezona hazırlanacağız. Umarız gelecek sezon daha verimli olur."

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı