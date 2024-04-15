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Pompalı tüfekle iki kişiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen silahlı saldırıda C.T. (21) ve A.K. (15) isimli iki kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Pompalı tüfekle iki kişiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı mask
Pompalı tüfekle iki kişiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen silahlı saldırıda C.T. (21) ve A.K. (15) isimli iki kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Pompalı tüfekle iki kişiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı

Olayın ardından polis, E.M.K. (20) ve Ö.F.E.'yi (22) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Pompalı tüfekle iki kişiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı

Silahlı saldırı sonucunda yaralanan iki kişi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 Nis 2024 - 19:43 - Gündem

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