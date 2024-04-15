Pompalı tüfekle iki kişiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen silahlı saldırıda C.T. (21) ve A.K. (15) isimli iki kişi pompalı tüfekle yaralandı.
Olayın ardından polis, E.M.K. (20) ve Ö.F.E.'yi (22) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Silahlı saldırı sonucunda yaralanan iki kişi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.