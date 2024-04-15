14. kattan atlayarak intihar etti

Diyarbakır'ın merkezinde bulunan bir plazada yaşanan olayda, öğretmen Ayşegül Değer (45), 14. kattan kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.
Değer'in, uzun süredir devam eden psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü belirtildi. Ancak, yakın çevresiyle sorunlarını paylaşamayan Değer'in, daha önce altı kez intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı.
Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, yapılan kontrollerde Değer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Değer'in cesedi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Ayşegül Değer'in, eşinden boşandığı ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bu trajik olay, toplumda ruh sağlığı ve psikolojik destek hizmetlerine yönelik daha fazla farkındalık oluşturma ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.