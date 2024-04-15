14. kattan atlayarak intihar etti

Diyarbakır'ın merkezinde bulunan bir plazada yaşanan olayda, öğretmen Ayşegül Değer (45), 14. kattan kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Değer'in, uzun süredir devam eden psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü belirtildi. Ancak, yakın çevresiyle sorunlarını paylaşamayan Değer'in, daha önce altı kez intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, yapılan kontrollerde Değer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Değer'in cesedi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Ayşegül Değer'in, eşinden boşandığı ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bu trajik olay, toplumda ruh sağlığı ve psikolojik destek hizmetlerine yönelik daha fazla farkındalık oluşturma ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı