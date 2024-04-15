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Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı mask
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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öğle saatlerinde başladı. 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de çıkan oyuncular, idmanda rejenerasyon programı uyguladı. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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15 Nis 2024 - 17:46 - Spor

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