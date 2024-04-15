Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor’un Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak müsabakanın biletleri ise satışa çıktı.
Maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 1100 TL
Maraton Alt: 1050 TL
Maraton Üst: 1050 TL
Güney Alt: 800 TL
Güney Üst: 800 TL
Kadın Tribün: 800 TL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.