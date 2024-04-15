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Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

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Sivasspor’un Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı mask
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Sivasspor’un Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak müsabakanın biletleri ise satışa çıktı.

Maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 1100 TL

Maraton Alt: 1050 TL

Maraton Üst: 1050 TL

Güney Alt: 800 TL

Güney Üst: 800 TL

Kadın Tribün: 800 TL

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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15 Nis 2024 - 17:43 - Spor

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