Beşiktaş Başkanı, Fernando Santos ile vedalaştı

Beşiktaş'ın Samsunspor ile oynadığı Süper Lig maçı sonrası yolların ayrıldığı açıklanan Teknik Direktör Fernando Santos ve yardımcıları, kulüp binasında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında eski teknik direktörümüz Fernando Santos ile yardımcılarını ağırladı. Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul ile Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kadir Kılıç’ın da yer aldığı buluşmada Başkanımız Hasan Arat, kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür ettiği Santos’la yardımcılarına bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi" denildi.
Portekizli teknik adam Santos, veda ziyaretinde şu ifadeleri kullandı:
“Beşiktaş’ı çok sevdik. Beşiktaş’ı izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Kulüpteki ve tesisteki tüm personel güler yüzlü ve cana yakındı. Bunu hiç unutmayacağız. Burada olmak hepimiz için çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz.”
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.