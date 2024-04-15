Malatya’da depresyon ölüme götürdü! 5'inci kattan atladı

Bugün sabah saat 07.00’de, Malatya Tecde Mahallesi’nde, 1965 doğumlu M.Ö. isimli bir vatandaş 5’inci kattan atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 5’inci kattan atlayan vatandaşın olay yerinde vefat ettiğini gördü ve olayla ilgili soruşturma başlatılırken şahsın eşi tarafından depresyonda olduğu bildirildi.

Olay üzerine yapılan soruşturmada intihar eden M.Ö.’nün eşi C.Ö. tarafından verilen bilgilerden; M.Ö.’nün psikolojik rahatsızlığı olduğu, depresyonda olduğu ve bugün hastaneye kontrole gideceği belirtildi. En son saat 06.00’da eşini gören C.Ö saat 07.00’da eşinin yatakta olmadığını, balkon kapısının açık olduğunu, balkondan aşağı baktığında eşini yerde yatarken gördüğünü söyledi. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat ise sürüyor.

Kaynak: BÜLTEN