Haluk Cömertoğlu mazbatasını aldı

Cömertoğlu, ‘’Kıymetli hemşehrilerim, çalışma arkadaşlarım, muhtarlarım, öncelikle 15 yılı geride bırakan bir Şehrül-Emin sıfatıyla sizlerin emanetçisi olarak karşınızdayım. Bugüne kadar verdiğiniz desteklere peşinen teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz tevazuya, sabra, eleştiriye ve tavsiyeye canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
“YAPTIĞIMIZ BÜTÜN İŞLERİN HEPSİ SİZE HELALDİR”
Mazbata töreninde konuşan Haluk Cömertoğlu,
“Emanetçiniz olarak sizlere hizmet yolunda 15 yılımızı doldurmuş olduk. Yeni bir sayfa açıldı, aslında uzun süreli yapılmaması gereken bir iş, ama yapılan işler, ilçemizin gelişimi, markalaşması bir uzmanlık ve çevre gerektiriyor, Türkiye’nin geneli ve yurt dışı ayağında, gittiğiniz her yerde Arapgir söylemine, Arapgir ile ilgili bir övgüyü görürsünüz. Bunun altında bir çalışma var bunun önünde yürüyen bir başkanınız var, bugüne kadar yaptığımız bütün işlerin hepsi size helaldir. Bir gün olsun şahsileştirmedim, bütün krizlere, bütün bakılara, bütün dışlamalara inat kimseyi dışlamadık, kimseyi ötekileştirmedik, biz birlikte güzeliz bizim gücümüz birliktelikten geliyor dedik, uzlaşının en iyi modeli Türkiye’de Arapgir’dir dedik ve demeye devam ediyorum. Bunun sahibi sizsiniz, bunu denetleyen sizsiniz, bize emanet eden sizsiniz, size minnettarım”
şeklinde konuştu.
“SİZLERE BİRLİKTE YAŞAYARAK GÖSTERECEĞİZ”
Kardeşliğe vurgu yapan Haluk Cömertoğlu şu ifadelere yer verdi:
“Kalan ömrümün tümünde de yeni başlayan 5 yılımda da daha fazlasıyla Türkiye’yi bir ucundan bir ucuna Cumhuriyet Halk Partisinin de belediyeleriyle birlikte iş birliği yapıp kardeş belediye olarak Arapgir’e fayda kazandırmanın ne kadar fayda verdiğini sizlere birlikte yaşayarak göstereceğiz. Bu ilçenin tepeden tırnağa marka şehri olması için 7 gün 18 saat çalışarak bugüne kadar getirdim, 7 gün 20 saate çıkararak devam edeceğim. 5 yılımızı kardeşçe omuz omuza iş yapacağız, üreteceğiz üreteceğiz üreteceğiz. Biz birlik olalım Arapgir yerinde durur, biz kardeşçe kalalım Arapgir’in geleceği kardeşçe kalır. Allah hepinizden razı olsun, verdiğiniz desteğe, ettiğiniz duaya canı gönülden teşekkür ediyorum, kalın sağlıcakla. Emanetiniz bende, emanetinize leke gelmeyecektir bundan emin olabilirsiniz.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.