15 Nis 2024 - 17:32 - Gündem

Haluk Cömertoğlu mazbatasını aldı

Cömertoğlu’na mazbatasını, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hâkim Yiğit Afşin Bay verdi. Tören için belediyeye gelen Cömertoğlu, Arapgir Belediyesi toplantı salonunda bulunan hemşehrileriyle selamlaşarak mazbata törenine geçti ve burada bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.