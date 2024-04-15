Arapgir’de yabani ot temizliği yapıldı

Yol kenarlarında, bordür diplerinde ve kaldırım kenarlarındaki yabani otların belediye ekipleri tarafından temizlendiğini dile getiren Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Sokaklarımızın düzeni ve temizliği, hemşehrilerimizin rahatı için tüm ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Arapgir Belediyesi, yoğun yağışlar sonrası havaların ısınması ile birlikte kaldırım ve yol kenarlarında hızla büyüyen yabani ot temizliği çalışmasını sürdürüyor.

“TÜM EKİPLERİMİZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Arapgir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde vatandaşların ağırlıklı kullandıkları alanlar başta olmak üzere refüj ve yol kenarlarında yetişen yabani ot, diken ve çim biçimini gerçekleştirdi.

Yağışlı günlerin ardından bastıran hava sıcaklıklarının cadde ve sokak kenarları ile boş arazilerdeki yabani otların hızla büyümesine neden olduğunu belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Şehrimizin çehresini değiştirecek, görünümünü güzelleştirecek, cadde ve sokaklarımızı rahatlatacak çalışmalar yapıyoruz. Boyları uzayarak görüntü kirliliği oluşturan yabani otları temizliyoruz. Yol kenarlarında, bordür diplerinde ve kaldırım kenarlarındaki yabani otları biçiyoruz. Sokaklarımızın düzeni ve temizliği, hemşehrilerimizin rahatı için tüm ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN