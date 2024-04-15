15 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Toy’un taziye adresi: Büyük Mustafa Paşa Mahallesi, Battalgazi,
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şahin Yaman’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hayriye Zengin’in taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fikret Saltürk’ün taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi,
43 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Halise Akyüz’ün taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cumaali Örüm’ün taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,
50 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Suna Aslan’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,
89 yaşında vefat eden ve Görgü Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ahmet Ağzıküçük’ün taziye adresi: Görgü Mahallesi, Yeşilyurt,
44 yaşında vefat eden ve Akçadağ Mezarlığına defnedilen Hasan Güde’nin taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Battalgazi,
81 yaşında vefat eden ve Yeşilpınar Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Elif Yiğit’in taziye adresi: Yeşilpınar Mahallesi, Hekimhan.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.