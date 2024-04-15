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15 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

15 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Toy’un taziye adresi: Büyük Mustafa Paşa Mahallesi, Battalgazi,

57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şahin Yaman’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hayriye Zengin’in taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fikret Saltürk’ün taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi,

43 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Halise Akyüz’ün taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cumaali Örüm’ün taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,

50 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Suna Aslan’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,

89 yaşında vefat eden ve Görgü Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ahmet Ağzıküçük’ün taziye adresi: Görgü Mahallesi, Yeşilyurt,

44 yaşında vefat eden ve Akçadağ Mezarlığına defnedilen Hasan Güde’nin taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Battalgazi,

81 yaşında vefat eden ve Yeşilpınar Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Elif Yiğit’in taziye adresi: Yeşilpınar Mahallesi, Hekimhan.”

 

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15 Nis 2024 - 17:24 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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