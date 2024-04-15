Türkiye’de yapılan 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Malatya’da yüzde 68 oranında oy alarak 5 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise Malatya’da aldığı yüzde 25 oy oranıyla bir milletvekiline temsil hakkı verdi. Böylelikle Malatya’dan 6 Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz sahibi oldu.

Yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisinden Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, Milliyetçi Hareket Partisinden Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhuriyet Halk Partisinden ise Veli Ağbaba Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz sahibi oldu. Peki AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan kimdir?

ABDURRAHMAN BABACAN KİMDİR?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili seçilen Abdurrahman Babacan 1983 Malatya doğumludur. Babacan Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünde lisans ve yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Yüksek lisans eğitiminin ardından yine Marmara Üniversitesinin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora tezini sundu.

Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Babacan sonrasında İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.

2019’da Siyaset Bilimi Anabilim Dalında Doçentliğini alan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, sivil toplum kuruluşlarında da uluslararası projelerde koordinatörlük görevinde bulundu. Babacan bu yıl yani 2024 yılında, Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler alanında “Profesör” unvanını aldı.

Abdurrahman Babacan’ın ileri derecede İngilizce ve Fransızca bildiği, ağırlıklı çalışma alanlarının ise Türkiye Siyasi Hayatı, Türk Dış Politikası, Siyaset Teorisi ve Küresel Siyaset olduğu biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi