Yatırım aracında dikkat çeken hareketlilik Fiyatlar her saniye değişiyor

İnsanların en önemli yatırım aracı olan altın, gün geçtikçe yatırımcısını hem üzüyor hem de sevindiriyor. Yaz ayları yaklaştıkça düğün yapacak çiftler alacağı altını kara kara düşünüyor. Altın fiyatlarında sürekli değişim yaşanıldığını söyleyen Kuyumcu Ramazan Yalçın,
“Şu an bilezik fiyatları en düşük 25-30 bin TL’ye satılıyor. Önümüzdeki dönemlerde fiyatların ne olacağı belli değil. Eskiden müşterilere sabah baktığımız fiyatı akşama kadar söyleyebiliyorduk. Şimdi müşteri geldiğinde dakikalık isteme bakıyoruz. Fiyatlar artık saniyelik oynuyor”
dedi.
“FİYATLAR ÇOK HAREKETLİ”
Altın fiyatlarında hareketlilik yaşansa da müşterisi olduğunu söyleyen kuyumcu İdris Bayram,
“İşlerimiz iyi bir hareketlilik var. Fiyatlar yükseldiği zaman da alıcı oluyor. Fakat fiyatlar çok hareketli. Hele ki şu İran, İsrail meselesinde olduğu gibi. Ortadoğu'yu savaşa sürüklercesine fiyatlar birdenbire yükseliyor. Tekrardan fiyatlar geri düşüyor. Altının fiyatı yükselse de düşse de alıcısı oluyor”
şeklinde konuştu.
“EN GÜVENLİ LİMAN ALTIN”
Kuyumcu Bayram, müşterilerin altını yatırım için güvenilir kaynak olarak gördüğünü vurgulayarak,
“Tam altının fiyatı şu anda 17 bin 200 TL, çeyrek altın 4 bin 300 TL ve gram 2 bin 490 TL’den satılıyor. Müşteriler en güvenli liman olarak altını görüyor. Çünkü mecbur kalmadıkları müddetçe satmayı düşünmüyorlar. Bileziğin gram fiyatı 2 bin 500’e yaklaştı. Bir ara 2 bin 500 TL’nin üzerinde satılıyordu. Eskisine göre bilezik düşüş gösterdi. ‘İsrail, Filistin’in ile İran’la ilgili bir savaş Orta Doğu'yu kapsar fiyatlar çok yükselir’ diye bir tedirginlik vardı”
ifadelerini kullandı.
“YATIRIM ARACI”
Altında işçiliğe göre fiyat farkı yaşandığını belirten kuyumcu Bayram şu şekilde anlattı:
“Fantezi bileziğin modellerinin fazla içerikli olduğu için genelde alıcısı olmuyor. Yatırım aracı olarak bilezik, Cumhuriyet ve gram altınlar bütçesine göre alıcı buluyor. Kelepçeli bilezikte, diğer bilezik fiyatlarına göre gramında 150 TL fark var. Fakat fantezi işçilikli modeller fazla işçilikli olduğu için diğer altınlar satılıyor. 22 ayar bilezik 2 bin 490 TL’dir. Fantezi bilezikler diğer bileziklere göre işçilikleri fazla olduğundan gramı 150 TL daha fazladır. Bileklik ve yüzük de işçiliklidir. İnsanlar genel olarak zevkine göre değil de yatırım aracı olarak bilezikleri tercih ediyor. Zaten Türkiye'de yüzde 65 enflasyon var. Fiyatlar yükselir diye düşünüyorum. Piyasalar ne kadar toparlanır ne kadar zaman sürer belli değildir. FED’in de etkisi olacak.”
“GRAM 3 BİN TL’YE YAKLAŞTI”
Kuyumcu Ramazan Yalçın, altın fiyatlarının iyiye gitmediğini söyleyerek,
“Şu anda altın fiyatları inanılmaz derecede yükseliyor. İnsanların alım gücü de kalmadı. Yani eskiden insanlar hediye olarak çeyrek götürürken bugün gram bile götüremiyor. O duruma düştük. Piyasada inanılmaz derecede işler durdu. Sıkıntı bir durum yaşıyoruz. Bu arada gram 3 bin TL’ye yaklaştı. Bu gidişle 3-4 bini bulacak”
diye konuştu.
“FİYATLAR ARTIK SANİYELİK OYNUYOR”
Altın fiyatlarında sürekli değişme olduğunu belirten Kuyumcu Yalçın,
“Çeyrek 4 bin 301 TL, gram 2 bin 490 TL’ye satılıyor. Ancak çeyrek altın 5 bine doğru gidiyor. İnsanlar geliyorlar, ‘düğün yapacağız’ diyorlar, yapamıyorlar. Yani çok zor bir durum. Şu an bilezik fiyatları en düşük 25-30 bin TL’ye satılıyor. Önümüzdeki dönemlerde fiyatların ne olacağı belli değil. Eskiden müşterilere sabah baktığımız fiyatı akşama kadar söyleyebiliyorduk. Şimdi müşteri geldiğinde dakikalık isteme bakıyoruz. Fiyatlar artık saniyelik oynuyor”
dedi.
“BİLEZİĞE ŞU ANDA RAĞBET VAR”
Kuyumcu Muhammet Ali Hakkatapan, bazı sebeplerden dolayı bileziğe daha çok rağbet olduğunu söyleyerek,
“Düğünler yaklaşıyor. Bundan birkaç ay önce bu zamanın düğünlerine yatırım yapan tanıdıklar oldu. Birkaç tane çeyrek altın alıp kenara ayırmışlardı. Şu anda da bir düşüş söz konusu. Bayramda bir yükseliş vardı. Şu anda tekrardan altın düşüşe geçti. Bu düşüş ile insanlar tekrardan hem düğünler için hem de yatırım için tekrardan altın alıyor. Dünya siyaseti ve dünyada olan bütün olaylar altını gerebiliyor. Bu yüzden muhtemelen yakında tekrar yükselecektir. Bilezikler, düğünlerde tercih ediliyor. Düğünler için genelde biraz gösterişli ve kalın modeller tercih ediliyor. Yatırımlık için şu anda ajda modellerin 24 gram olanı tercih ediliyor. Gramı 2 bin 490 TL’den satılıyor. Depremden dolayı insanlar ‘sürekli yanımda bulunsun’ düşüncesiyle bileziğe yöneldi. Altın fiyatlarının kısa vadede ne olacağını bilmiyoruz. Ancak uzun vadede yükseliş devam edecek”
ifadelerine yer verdi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.