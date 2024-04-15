15 Nis 2024 - 16:12 - Gündem

Yatırım aracında dikkat çeken hareketlilik Fiyatlar her saniye değişiyor

Dünyada olan biten meseleler altın fiyatlarını olumsuz etkilemeye başladı. Düğünlerde gelinlerin olmazsa olmaz dediği altın yatırım aracı olarak da alınmakta. Altın fiyatlarında hareketlilik yaşansa da her şekilde altına alıcı çıktığı belirtiliyor. Yaşanan hareketliliğin ne kadar devam edeceği ise yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor.