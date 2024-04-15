Listede Batman Iğdır Ağrı Şırnak ve Malatya var

Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre, Türkiye'de hava kirliliği alarm verici boyutlara ulaşmış durumda. Ülke genelinde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ)'nün belirlediği standart değerlerin tam 4 katı olarak ölçülüyor. Özellikle depremden etkilenen bölgelerde bu değerlerin 7,5 katına kadar yükseldiği tespit edildi. İşte o tablo…

Deprem bölgelerinde hava kirliliği, enkaz tozu gibi etkenlerle ulusal limitlerin ötesine geçiyor. Bu durum, çevresel faktörlerin ve kentleşmenin yol açtığı sorunların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Maalesef Türkiye'de, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun temiz hava sağlanabilen bir şehir bulunmuyor. Üstelik, ülkenin en kirli beş kenti sırasıyla Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya olarak belirlendi. Bu kentlerdeki hava kirliliği, vatandaşların sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor ve acil önlemlerin alınmasını gerektiriyor.

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bu hava kirliliği sorununa çözüm bulunması için etkili politikaların hayata geçirilmesi ve çevre dostu uygulamaların teşvik edilmesi şart. Aksi halde, hava kirliliğiyle mücadelede daha fazla kayıp yaşanması kaçınılmaz olabilir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN SON RAPORU

Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporu, küresel çapta hava kirliliği sorununun artan bir tehdit olmaya devam ettiğini gösteriyor. Rapor, dünya genelinde sadece yedi ülkenin uluslararası hava kalitesi standartlarını karşıladığını belirtiyor. Bu ülkeler arasında Avustralya, Estonya, Finlandiya, Grenada, İzlanda, Mauritius ve Yeni Zelanda bulunuyor.

Ancak, rapor aynı zamanda hava kirliliğinin özellikle bazı bölgelerde, örneğin Pakistan, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde tehlikeli düzeylere ulaştığını da vurguluyor. PM2.5 gibi zararlı partiküllerin atmosfere salınımı, sağlık sorunlarına ve ölüme neden olabilecek ciddi sonuçlara yol açıyor.

Türkiye'de de durum iç açıcı değil. Ülke genelinde hava kirliliği DSÖ standartlarının dört katı olarak ölçülüyor ve deprem bölgelerinde bu değerler 7,5 kata kadar yükseliyor. Bu durum, çevresel faktörlerin, özellikle de açıkta yapılan ateşlerin ve endüstriyel emisyonların etkisiyle daha da kötüleşiyor.

Hava kirliliği, dünya genelinde yılda yaklaşık olarak 7 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Bu, AIDS ve sıtma gibi diğer hastalıklardan kaynaklanan ölüm sayısını aşan bir rakam.

Kaynak: Haber Merkezi