Kokusuyla mest eden o çiçeğe büyülü yolculuk

Bahar aylarıyla beraber bahçelerde açan ve rüzgâr estikçe kokusuyla mest eden sümbül, içerisinde bulunduğumuz aylarda çevremizi süslüyor. Sümbül hoş kokusu ve kendine özgü estetik bir görüntüsüyle aynı zamanda baharın habercisi sayılan çiçeklerden bir tanesidir. İşte pembe, mor ve beyaz renk cümbüşüyle sümbül çiçeği…

Ana vatanı İran ve Türkmenistan alarak belirtilen sümbül Türkiye’de de yaygın bir şekilde yetişiyor. Bahçelerde süs bitkisi ve kokusu için yetiştirilen sümbül evlerde de sık sık tercih ediliyor. Hemen hemen her renkte sümbül çiçeği görülebiliyorken en yaygın renklerinin ise pembe, mor ve beyaz olduğu biliniyor.

SÜMBÜL FAMİLYASI

Hyacinthus cinsinden soğanlı bitkilerden olan Sümbül çiçeği Hyacinthaceae (Sümbülgiller) familyası altında inceleniyor. Anayurdu İran ve Türkmenistan olan bitkinin Doğu Akdeniz ülkelerinde yetiştiği biliniyor. Ülkemizde ise özellikle İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde kolay yetişen Hyacinthus bitkisinin isim kökenine bakıldığında yeniden doğuşu simgeliyor.

SÜMBÜL ÇİÇEĞİ EKİM VE BAKIMI

Sümbül çiçeğinin kumlu, gevşek ve humuslu; yani zengin topraklarda daha kolay yetişebildiği belirtiliyor. Saksıda da yetiştirilebilen bu bitki ekilirken sayısına göre saksı seçmekte fayda olduğu söyleniyor. Toprağın yapısına ve kuruluğuna göre haftada 2 kere olmak üzere sulama işlemi yapılabilir. Yetiştirilecek toprağın sürekli nemli kalması ise bu bitki için önemli püf noktalarından biri olarak biliniyor. Sulama işleminde fazla su vermemekte, saksının altına koyulan tablada su birikmemesi ise dikkat edilecek hususlardan.

Sümbül çiçeği sıcak havaları sevdiği için bulunduğu ortamın 15 derecenin altına düşmemesine dikkat edilmeli. Doğru ekim ve bakım yapıldığında ise çiçeğiniz bahar aylarında çiçek açarak koku yaymaya başlayacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi