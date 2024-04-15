15 Nis 2024 - 15:20- Gündem G:

Mollakasım Mahallesi'nde İstinat duvarından düştü

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Mollkasım Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen bir olayda, bir şahıs yükseklikten düşerek yaralandı. Olay, Şehit Ahmet Gürbüz Caddesi üzerinde bulunan bir adreste gerçekleşti.

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Mollkasım Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen bir olayda, bir şahıs yükseklikten düşerek yaralandı. Olay, Şehit Ahmet Gürbüz Caddesi üzerinde bulunan bir adreste gerçekleşti.

Olayın müşteki şahsı, ismi belirtilmeyen, 1970 doğumlu bir bireydi. Şahıs, bilinen adreste arı kovanlarını bıraktığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Durumun acil olduğunu fark eden çevredekiler, hemen 112 acil servis ekibine haber verdi.

112 ekipleri tarafından olay yerine intikal edilerek yaralı şahıs hastaneye sevk edildi. Neyse ki, şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor. Şüpheli bir failin olmadığı belirtilen olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 
 
 

Kaynak: Haber Merkezi
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15 Nis 2024 - 15:20 Malatya- Gündem

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