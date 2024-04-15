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“Bizler bu şehrin umudu olmalıyız”

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Büyükşehir Belediyesi personelleriyle bayramlaşma programında bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Hepimizin el birliyle sevgi, kardeşlik, huzur içerisinde bir yönetim sergileyerek, şehrimizi birlikte ayağa kaldıracağız. Yoksa uyumsuzluklarla bu iş hiçbir yere varmaz. Umudumuzu tüketmememiz lazım. Bizler bu şehrin umudu olmalıyız” dedi.

“Bizler bu şehrin umudu olmalıyız” malatya haber mask
“Bizler bu şehrin umudu olmalıyız” malatya haber
“Bizler bu şehrin umudu olmalıyız” malatya haber
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Büyükşehir Belediyesi personelleriyle bayramlaşma programında bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Hepimizin el birliyle sevgi, kardeşlik, huzur içerisinde bir yönetim sergileyerek, şehrimizi birlikte ayağa kaldıracağız. Yoksa uyumsuzluklarla bu iş hiçbir yere varmaz. Umudumuzu tüketmememiz lazım. Bizler bu şehrin umudu olmalıyız” dedi.

“Bizler bu şehrin umudu olmalıyız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi personelleri ile bayramlaştı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası zemin katında (fuaye alanı) düzenlenen bayramlaşma törenine, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çalışanları katıldı.

“Bizler bu şehrin umudu olmalıyız”

Büyükşehir Belediye personelleri ile bayramlaşma programında konuşan Başkan Er, Ramazan Bayramı dolayısıyla toplandıklarını söyledi.

“ÜLKE OLARAK ZOR BİR COĞRAFYADAYIZ”

Kardeşliğin olmadığı yerde düzenin olmayacağını dile getiren Er,

“Hepinizin bayramı mübarek olsun. Allah’a hamd olsun güzel bir Ramazan ayı geçirdik, oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yaptık. Ödül olarak da Allah bizlere bayramı bahşetti. Allah’a hamd olsun bayramı huzur içerisinde geçirdik. Bayram; huzurdur, paylaşımdır, sevgidir, saygıdır. Bayramı kardeşlik hukuku içerisinde yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü huzurun, kardeşliğin olmadığı yerde düzen de nizam da sevgi de olmaz. Hepimiz insanız hepimiz kardeşiz birbirimizle hoşgörü ve güzel duygular içerisinde yol almamız gerektiğini düşünüyorum. Ülke olarak zor bir coğrafyadayız. Dünyada da maalesef İslam coğrafyası olarak buruk bir bayram geçirdik. Başta Gazze’de yaşanan savaş olmak üzere İslam coğrafyasındaki kardeşlerimiz zulüm altında ve çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bu da bizim buruk bir bayram geçirmemize neden oldu”

 ifadesinde bulundu.

“Bizler bu şehrin umudu olmalıyız”

“UMUTSUZLUK EN BÜYÜK HASTALIKLARDAN BİR TANESİDİR”

“Malatya olarak da 6 Şubat depremlerinden sonra bayramlarımızı buruk yaşadık” diyen Er, şunları kaydetti:

“Seçim çalışmaları süresi boyunca memleketimizdeki konteynerleri tek tek ziyaret ettim. Bu süreçte şehrimiz ne olacak? Vatandaşlarımızın bir an evvel kalıcı konutlarına geçmelerini nasıl sağlarız? Bunların istişaresi içinde olduk. Çünkü vatandaşlarımızın düzenli yaşaması gerektiği düşüncesinin bilincindeyiz. O nedenle buruk bir bayram geçirdik. Bizim asıl bayramımız hep birlikle Malatya’mızı ayağa kaldırdığımız zamandır. Bunun içinde hepimizin el birliyle sevgi, kardeşlik, huzur içerisinde bir yönetim sergileyerek, şehrimizi birlikte ayağa kaldıracağız. Yoksa uyumsuzluklarla bu iş hiçbir yere varmaz. Umudumuzu tüketmememiz lazım. Bizler bu şehrin umudu olmalıyız. O nedenle hiçbir zaman umutsuzluğa düşmeyin. Umutsuzluk en büyük hastalıklardan bir tanesidir. Bu hususta kendimize, müktesebatımıza ve siz çalışanlarımıza güveniyoruz. Bu bağlamda inşallah Malatya’mızı en kısa sürede ayağa kaldıracağımıza inanıyorum. Aynı zamanda Allah’a hamd olsun güçlü bir Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz var. Böylelikle Malatya’mız kısa sürede ayağa kalkacaktır. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sardığımızda asıl bayramı hep birlikte yapacağız. Allah bizlere daha nice güzel bayramlara ulaşmayı nasip etsin.”
“Bizler bu şehrin umudu olmalıyız”

Kaynak: BÜLTEN

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15 Nis 2024 - 15:12 Malatya- Gündem

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