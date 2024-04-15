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Malatya’yı yasa boğmuştu! 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi

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Malatya’da dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden anne, kızı ve yeğeni Darende ilçesinde gözyaşları arasında son yolcuklarına uğurlandı.

Malatya’yı yasa boğmuştu! 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi malatya haber mask
Malatya’yı yasa boğmuştu! 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi malatya haber
Malatya’yı yasa boğmuştu! 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi malatya haber
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Malatya’da dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden anne, kızı ve yeğeni Darende ilçesinde gözyaşları arasında son yolcuklarına uğurlandı.

Malatya’yı yasa boğmuştu! 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi

Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonrası hayatını kaybeden anne Hacer Bozkur (42) ile kızı Meryem Tuana Bozkurt (20) ve yeğeni Batuhan Yılkınç (25) için Darende ilçesinde öğlen namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Malatya’yı yasa boğmuştu! 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi

Darende Zaimoğlu Çarşı Camisinde kılınan cenaze namazına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende Kaymakamı Şeref Güler, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya’yı yasa boğmuştu! 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi

Darende İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası kaza kurbanı anne, kızı ve yeğeni ilçedeki Hacı Devriş Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Malatya’yı yasa boğmuştu! 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi

Dün öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Nadir Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada C.A. (48) yönetimindeki 06 DTB 449 plakalı  otomobil karşı şeride geçerek Batuhan Yılkınç (25) idaresindeki 44 DZ 542 plakalı  otomobil ile çarpıştı. Kazada kağıt gibi hurdaya dönen Tofaş’ın içinde bulunan sürücü Batuhan Yılkınç olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Meryem Tuana Bozkurt ile annesi Hacer Bozkurt ise kaldırıldıkları Malatya’daki hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Malatya’yı yasa boğmuştu! 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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15 Nis 2024 - 14:38 Malatya- Gündem

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