Sinema, izleyicilere stresli günlük yaşamlarından uzaklaşma ve eğlenme fırsatı sunar. Bir film izlerken, izleyici kendini anlatılan hikâyenin içerisine kaptırabilir. Aynı zamanda izleyici sinema sanatı yoluyla ifade edilen duyguları, fikirleri ve estetikleri deneyimleme şansı elde eder. Peki, güncel olarak sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? Vizyonda hangi filmler var?

Güncel olarak sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? Vizyonda hangi filmler var? Hangi filmler vizyona girdi? İşte Nisan ayında vizyonda yer alan filmler:

KUNG FU PANDA 4

Serisinin en iyi çıkış yapan filmi olan Kung Fu Panda 4 5 Nisan’da vizyona girdi ve dünya çapında birçok kişi tarafından seyredildi. Büyük ilgi gören filmin konusu ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Ejderha Savaşçı Po’yu, eşsiz cesareti ve çılgın dövüş sanatları yetenekleriyle kötü adamları alt ettiği ölüme meydan okuyan üç maceradan sonra, kader yeniden çağırır. Artık dinlenmesi için, daha açık söylemek gerekirse, Huzur Vadisi'nin Ruhani Lideri olması için görevlendirilir. Bu da birkaç sorun ortaya çıkarır. Birincisi, Po’nun ruhani liderlik hakkında bildikleri taş devri diyeti hakkında bildikleri kadardır ve ikincisi, bu yeni ulu pozisyonunu üstlenmeden önce hızla yeni bir Ejderha Savaşçı bulup eğitmesi gerekiyordur.

GODZİLLA VE KONG: YENİ İMPARATORLUK

Godzilla ve Kong’un devam filmi olan Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk 5 Nisan’da Türkiye’de vizyona girdi. Filmin konusu ise şu şekilde belirtiliyor.

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk filminde Godzilla ve Kong dünyamızı devasa bir tehlike ile karşı karşıya getiren ve varlığımızı tehdit eden keşfedilmemiş bir macera ile karşı karşıya gelecek. Film Titanların geçmişlerini, kökenlerini, kafatası Adası’nın gizemini derinlemesine araştıracak ve ortaya çıkışını anlatacak. Kong ve Godzilla, insan dünyasında gizlenen ve hem kendi türlerine hem de insanlığın varoluşuna tehdit oluşturan, ölümcül bir varlığa karşı birlikte savaşmak zorundadır.

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM İKİ

1 Mart 2024’te vizyona giren film büyük ilgi gördü ve sinema salonlarında izleyicilerini karşılamaya devam ediyor. Dünya çapında ilgi ile izlenen ve güncel olarak da Türkiye sinemalarında ilk sırayı alan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki filminin resmi açıklaması şu şekilde:

"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'de Paul Atreides'in, ailesini yok eden komploculara karşı küplere binmiş halde intikam almaya giderken Chani ve Fremen'le bir araya geldiği efsanevi yolculuk anlatılacak."

NUH'UN GEMİSİ

11 Nisan 2024 tarihinde vizyona giren animasyon filmi sinema salonlarında izleyicilerini bekliyor. Macera filminin konusu ise şu şekilde belirtiliyor:

Nuh’un Gemisi animasyon filminde 40 gün 40 gece sürecek bir tufan gönderilir ve çeşitli hayvanlardan bir gemi inşa edilmesi istenir. İnşa edilen gemiye ise her canlı türünden bir ve ya 2 tane alınması istenir. Vini ve Tito adındaki fareler gemiye gizlice girer ve her canlı türünden bir veya 2 tane alınması kuralını bozarak bazı maceralara atılırlar. Bu zorlu gemi yolculuğunda hayatta kalmaları için Nuh’a yardım etmeleri ve aynı zamanda barışı sağlamaları gerekiyordur.

Vizyonda yer alan diğer filmler ise şu şekilde:

HEP YEK: AŞİRET (Komedi)

ÜÇ HARFLİLER: NAZAR (Korku)

EKİP: SİBERAY GÜNEŞ FIRTINASI (Animasyon-macera)

KÜFFAR (Korku)

MUCİZE AYNALAR (Komedi)

OMEN: İLK KEHANET (Korku)

HAYALET AVCILARI: ÜRPERTİ (FANTASTİK, KOMEDİ, MACERA)

Kaynak: HABER MERKEZİ