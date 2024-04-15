O maçın VAR hakemi Fabio Melo oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Portekizli Fabio Melo oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor bugün saat 20.00'da karşı karşıya gelecek. Alanya'da oynanacak müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Fabio Melo oturacak. Melo'ya AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral ve Alper Ulusoy eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı