O maçın VAR hakemi Fabio Melo oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Portekizli Fabio Melo oldu.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor bugün saat 20.00'da karşı karşıya gelecek. Alanya'da oynanacak müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Fabio Melo oturacak. Melo'ya AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral ve Alper Ulusoy eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.