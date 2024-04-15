Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Süper Lig’de alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramadı. Son galibiyetini sahasında 24 Şubat 2024 tarihinde oynadığı Ankaragücü mücadelesinde 3-2’lik sonuç ile alan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Kayserispor, bu süreçte Rizespor'a 3-0, Alanyaspor'a 1-0 ve Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken, Hatayspor ile 1-1, Adana Demirspor'la da golsüz berabere kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.