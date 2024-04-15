15 Nis 2024 - 12:37- Gündem G:

Yargıtay seçimleri yarın kaldığı yerden devam edecek

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Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçimin on altıncı turunun ardından adayların seçilmeye yeterli oyu alamadıkları nedeniyle on yedinci tur yarın yapılacak.

Yargıtay seçimleri yarın kaldığı yerden devam edecek mask
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Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçimin on altıncı turunun ardından adayların seçilmeye yeterli oyu alamadıkları nedeniyle on yedinci tur yarın yapılacak.

Yargıtay seçimleri yarın kaldığı yerden devam edecek

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin on altıncı tur oylaması sonucunda adayların yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları anlaşıldığından Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin on yedinci turu yarın yapılacak.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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15 Nis 2024 - 12:37 - Gündem

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