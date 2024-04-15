15 Nis 2024 - 12:37- Gündem

Yargıtay seçimleri yarın kaldığı yerden devam edecek

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçimin on altıncı turunun ardından adayların seçilmeye yeterli oyu alamadıkları nedeniyle on yedinci tur yarın yapılacak.