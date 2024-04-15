- Gündem

Bakan Işıkhan, işgücü istatistikleri ile ilgili konuştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamın şubat ayında, bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bine yükseldiğini söyledi.

Bakan Işıkhan, işgücü istatistikleri ile ilgili konuştu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamın şubat ayında, bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bine yükseldiğini söyledi.

Bakan Işıkhan, işgücü istatistikleri ile ilgili konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı. İstihdam sayısının şubat ayında, bir önceki aya göre yükselmeye devam ettiğini belirten Işıkhan, "İstihdam sayımız 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. Böylelikle istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Aynı döneme ait işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstihdam, istihdam oranı, son dakika, son dakika tüik

15 Nis 2024 - 12:30 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL