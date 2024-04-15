Bakan Işıkhan, işgücü istatistikleri ile ilgili konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamın şubat ayında, bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bine yükseldiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı. İstihdam sayısının şubat ayında, bir önceki aya göre yükselmeye devam ettiğini belirten Işıkhan, "İstihdam sayımız 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. Böylelikle istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Aynı döneme ait işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı