Kahramanmaraş’ta 2 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
KAHRAMANMARAŞ:
AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yörükselim Mahallesi Kandıl ve Tömek Mevkii bölgelerine,
Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karaziyaret Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
NİĞDE
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Uluören Köyü’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Badak Köyü, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi, Kızılca Köyü; Azizler Mevkii, Cami Mevkii, Okullar Mevkii bölgelerine,
Yarın 14.00 ila 15.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bereke Köyü, Havuzlu Köyü, Karacaören Köyü, Kavuklu Köyü, Kemerhisar Beldesi; Çayır Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü; Küme2 Mevkii, Çiftehan Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Evren Mevkii, Darboğaz Köyü, Atatürk Mevkii, Kemalpaşa Mahallesi bölgelerine,
Yarın 14.00 ila 15.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü; Küme 2 Mevkii, Eminlik Köyü, Küme1 Mevkii, Karacaören Köyü, Kolsuz Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.