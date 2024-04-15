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Kahramanmaraş’ta 2 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş’ta 2 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek mask
Kahramanmaraş’ta 2 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek
Kahramanmaraş’ta 2 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş’ta 2 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek

KAHRAMANMARAŞ:

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yörükselim Mahallesi Kandıl ve Tömek Mevkii bölgelerine,

Kahramanmaraş’ta 2 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karaziyaret Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta 2 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek

NİĞDE

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

Kahramanmaraş’ta 2 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek

“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Uluören Köyü’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Badak Köyü, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi, Kızılca Köyü; Azizler Mevkii, Cami Mevkii, Okullar Mevkii bölgelerine,

Yarın 14.00 ila 15.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bereke Köyü, Havuzlu Köyü, Karacaören Köyü, Kavuklu Köyü, Kemerhisar Beldesi; Çayır Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,

Kahramanmaraş’ta 2 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü; Küme2 Mevkii, Çiftehan Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Evren Mevkii, Darboğaz Köyü, Atatürk Mevkii, Kemalpaşa Mahallesi bölgelerine,

Yarın 14.00 ila 15.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü; Küme 2 Mevkii, Eminlik Köyü, Küme1 Mevkii, Karacaören Köyü, Kolsuz Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta 2 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek

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15 Nis 2024 - 11:56 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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