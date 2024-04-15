Kayseri’de Sarız Yeşilhisar İncesu Kocasinan Yahyalı Felahiye Melikgazi Talas ve Hacılar etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey, Fevzioğlu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Salur Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi / Kocasinan ilçesine bağlı Anbar, Boğazköprü mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı / Yeşilhisar ilçesine bağlı Yuları, Çubuklu, İlyaslı, Çadırkaya, Senirköy, Çiğilli mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Felahiye ilçesine bağlı Cumhuriyet, Kale mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih, Yeşilyurt mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi/Talas ilçesine bağlı Erenköy, Bahçelievler mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Felahiye ilçesine bağlı Darılı, İsabey, Karaşeyh, Kepiç, Kuruhüyük mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 15.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun mahallelerine,

Yarın 14.00 ila 15.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Bahçelievler, Harman mahallelerine,

Yarın 14.00 ila 15.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Yukarı, Aşağı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.