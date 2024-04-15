9 günlük tatil bitti; bugün işbaşı

Milyonlarca çalışan ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişiyi yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı tatili dün itibariyle tamamlandı. Tatil için başka şehirlere giden vatandaşların otogarlarda, yollarda yoğunluk oluşturduğu görülürken, uzmanlardan da dönüşler için “dikkatli olun” uyarısı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklaması ile birlikte büyük sevinç yaşanmıştı. Ramazan Bayramı Arifesi ise 9 Nisan 2024 Salı günüydü. Resmi bayram tatili, 9 Nisan 2024 Salı günü akşam saatlerinde başladı ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erdi. Yapılan açıklama ile tatil gün sayısı 9 oldu.

2 HAFTA SONU BİRLEŞTİRİLDİ

Ramazan Bayramı tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp dün sona erdi. Yani pazartesi günü ile yarım gün tatil olan arife günü tam gün tatil olduğu ve 3 gün bayram olduğu için, iki hafta sonu da birleştirildi ve böylece 9 gün tatil oldu.

UZMANLAR UYARDI

Kamu çalışanları ve milyonlarca öğrencinin merak ettiği bu sorunun cevabı araştırılıyor. 9 günlük tatil dün tamamlandı. Dönüşlerde büyük yoğunluk olurken, uzmanlardan da dönüşler için herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması yönünde uyarılar geldi. Yollarda dikkatli araç kullanılması gerektiğini ifade eden uzamlar emniyet kemerinin takılması, uykusuz kalınmaması, hız kurallarına dikkat edilmesi, seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, dinlenerek araç kullanılması gerektiğini dile getirdiler.