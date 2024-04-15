Malatya’da bir vahim iddia daha! Kimyasal mı katılıyor?

Malatya’da üretilen sütteki problemleri dile getiren Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, depremlerden sonra süt üretimindeki kayıt dışılığın giderek arttığını ifade etti. Günlük 300 ton süt toplarken şimdi 3,5 ton ancak toplayabildiklerini ifade eden Kurtoğlu, kayıt dışı sütlerdeki tehlikeyi de anlatarak, “Sütün içerisine hangi kimyasallar katılıyor, tüketicilerin kullandığı süt nasıl, kimse bunun farkında değil. Süt kontrol altında değil. Sütlerin muhakkak analiz edilmesi gerekiyor. Bundan sonra havalar ısındıkça süte daha çok kimyasallar katılacak, bunun faydasından çok tüketiciler zarar görecekler. 300-350’ye yakın merdiven altı, evinde bu işi yapan insanlar var ve bunun üzerine gidilmeli, bunlar kontrol edilmeli” dedi.

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, her kesimi derinden etkilerken, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar bunun bedelini ağır ödüyorlar. Gelir gider dengesi arasında giderek aratan makas aralığı çiftçileri mağdur etmeye devam ediyor. Öyle ki hayvan üreticileri elde ettiği sütü satamazken, konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Üretilen sütün şu anda para etmediğini dile getiren Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, kayıt dışı sütle çok büyük problemler yaşadıklarını söyledi.

“KÖYLÜLER BİZİ İŞLETME GİBİ KULLANIYOR”

Süt Konseyi’nin belirlediği fiyatın üzerinde süt satıldığını dile getiren Kurtoğlu,

“Üreticilerimiz mücadele etmeyi bıraktı. Geçen yıl Malatya’da Ulusal Süt Konseyinin belirlediği fiyata süt satamadık. Ama şu anda Konseyin belirlediği fiyatın 2-3 lira üzerinde süt satılıyor. Bu konuda Malatya’da ciddi bir gelişme var ama süt üreticilerimiz ürettiği sütleri maalesef kayıt dışı satıyor. Biz depremde günlük 300 ton süt toplarken, şu anda 3,5 ton ancak süt toplayabiliyoruz. Yani köylülerimiz bizi bir nevi işletme gibi kullanıyor. 10 kilo sütü bize veriyor, 100 kilo sütü ise başka yere satıyor. Ari işletme olmadan sütün dışarda satılması yasak. Gıdayla ilgili bu gibi problemlere Tarım Orman İl Müdürlüğü ve valiliğin bir çare bulması gerekiyor. Her şey kayıt dışına gidiyor. Kayıt altına alınan hiçbir şey yok. Üreticiyle tüketicinin dengede olması gerekiyor. Ama şu anda ne üretici kazanıyor ne de tüketici. Kayıt dışılık önlenmeden bunun önüne geçmek gibi bir imkân yok”

şeklinde konuştu.

“TÜKETİCİLER ZARAR GÖRECEK”

Sütün içerisinde katkı maddeler katıldığını ileri süren Kurtoğlu,

“Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan’da üretilen günlük üretilen 300 ton süt, ancak kayıt altına alınan şu anda 3,5 ton. Bunun önüne geçilmesi için hiç kimse bir adım atmıyor. Tamam, biz bir deprem yaşadık ama bu depremi her yer yaşadı. Yöneticilerimiz hem üreticileri hem de tüketicilerimizi korumak zorundalar. Sütün içerisine hangi kimyasallar katılıyor, tüketicilerin kullandığı süt nasıl, kimse bunun farkında değil. Süt kontrol altında değil. Sütlerin muhakkak analiz edilmesi gerekiyor. Bundan sonra havalar ısındıkça süte daha çok kimyasallar katılacak, bunun faydasından çok tüketiciler zarar görecekler. Çocuklarımıza bu sütü içiriyoruz ama içine nelerin katıldığını, hangi kimyasal maddelerin ilave edildiğini bilemiyoruz. Özellikle merdiven altında üretilen, kayıt dışı satılan sütlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar her türlü sütü alıp, pazarlıyorlar. Soğuk zincirin olmadığı her yerde süt içerisinde katkı vardır”

ifadelerine yer verdi.

“NE YAZIK Kİ HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMADI”

“15 tank kurduk” diyen Kurtoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Köylülerimiz tanklarımıza sütü döküyor ve Sütaş sütü analiz edip, öyle alıyor. Muhakkak bütün üretilen sütlerin analiz edildikten sonra sanayiye gitmesi lazım. Ama ne yazık ki, 300-350’ye yakın merdiven altı, evinde bu işi yapan insanlar var ve bunun üzerine gidilmeli, bunlar kontrol edilmeli. Ben bunun Tarım ve Orman İl Müdürümüze sundum, bununla ilgili çalışma yapacaklarını söylediler ama şu ana kadar ne yazık ki hiçbir çalışma yapılmadı. Malatya Süt Üreticileri Birliği olarak depremlere rağmen sahaya 20 milyonluk bir yatırım yaptık. Bu nedenle bizler kayıt dışılığın önüne geçilmesini istiyoruz. Böyle giderse Süt Üreticileri Birliği sahada tankları çektiği an süt 13,5 TL’den değil, 10 TL’den satılacak, kayıt dışılık daha çok çoğalıp, insan sağlıyla daha çok oynanacak. Elbette ki depremden dolayı şehirde bir karışıklık da var. İnşallah kayıt dışılıkla ilgili yerel yönetimlerle, Sayın Valimizle, Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerimizle konuşup, bu sorunla ilgili ciddi bir mücadelenin verilmesini talep edeceğiz. Bununla ilgili ciddi bir mücadelenin verilmesi gerekiyor. Yoksa Malatya’da üretilen sütün ne üreticiye ne tüketiciye ne de devletimize bir faydası olur. Çünkü elimizde bir veri olmuyor, ne kadar süt ürettiğimiz belli değil. Büyük çiftlikler hariç, Malatya’da üretilen sütlerin hiç biri kayıt altında değil.”

“EKİPLERİN MÜDAHALE ETMESİ LAZIM”

Dişi hayvanların kesimiyle ilgili de konuşan Kurtoğlu,

“Dişi hayvanların kesimi şu anda yasak. Bunu da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün mezbahanelerde resmi veteriner hekimleri var. Damızlık vasfını yitirmeyen hiçbir dişi hayvanın kesilmemesi gerekiyor. Bu herkesin çok gelir elde ettiği fabrikasını bir anda yok etmesi anlamına gelir ki, bu da kendi bindiği dalı kesmesi demek. Dişi hayvanlar kesildikçe Avrupa’nın, Amerika’nın çiftçilerini zengin ederiz. Bununla ilgili de mücadelenin olması gerekiyor. Bunun için Tarım İl Müdürlüğündeki ekiplerin müdahale etmesi lazım. Şimdi damızlık hayvanlar çok yüksek fiyatlara satıldığı için çok fazla kesime gitmediğini tahmin ediyorum. Ama geçmişte gebe olan hayvanlar bile kesiliyordu. Şu anda Malatya’da böyle bir sorun yok. Dişi hayvan et için beslenip, kesilmemeli. Şu anda erkek materyal pahalı olduğu için erkek hayvana değil, dişi hayvana talep var. Birçok dişi hayvan kurban bayramı için beslenecek, mutlaka bunun denetlenmesi lazım. Damızlık vasfını yitirmeyen bir dişi hayvanın kesilmemesi, bunların da kontrol altına alınması gerekiyor”

söylemlerini kullandı.

“ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR”

Ekonomik olarak sıkıntı çeklerini vurgulayan Kurtoğlu,

“Ülke olarak ekonomik nedenlerden dolayı çok sıkıntılar çekiyoruz. Depremlerden 11 il etkilendi. Allah böyle bir afeti tekrar göstermesin. Depremlerden sonra herkes kırsala taşındı, kırsalda bir çalışma yapılıp, bir fizibilite hazırlanması lazım. Üreticilerin kırsalda kalmaları için mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Şehir gibi kırsalın yeniden canlanması lazım. Biz ekonomik sıkıntıları üretimle aşabiliriz. Üretmeyen bir toplum geleceği olamaz”

şeklinde konuştu.