İlkbahar hastalık ve zararlıların görüldüğü bir dönem

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, kayısı ağaçlarında görülen zararlı ve hastalıklarla mücadele yöntemlerini anlattı. Önemli açıklamalarda bulunan Akar, ilkbaharın hastalık ve zararlıların ortaya çıktığı bir dönemi olduğunu söyledi.

“Kayısı bahçelerinde bu dönemde Yaprak delen, (Çil) Monilya, Kök Boğazı çürüklüğü, Sürgün ve Dal yanıklığı gibi başlıca hastalıklar görülmekte olup ayrıca kayısı bahçelerinde fidan dip kurdu (Capnodis) Ağostos böcekleri Şeftali Güvesi ve Yazıcı Böcek gibi zararlılar görülmektedir. Bu kapsam bahçeler düzenli olarak kontrol edilip herhangi bir hastalık veya zararlı belirtisi görüldüğünde hızlıca müdahale edilmesi gerekmektedir” diyen Akar, şunları kaydetti:

YAPRAK DELEN (ÇİL) HASTALIĞI

“Yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dallarda zarar yapar. Yaprak üzerinde yağ lekesi şeklinde başlar, zamanla kenarları kırmızımtırak, orta kısımları koyu kahverengine dönüşür. Yaprak saçma ile delinmiş gibi bir hal alır. Meyve üzerinde de aynı şekilde lekeler oluşur. Sürgünler üzerinde ise yuvarlak, kahverengi–kırmızı renkte lekeler meydana gelir. Bu hastalıktan dolayı yüzde 20-60 verim kaybı olur. Kayısı da görülen ve ekonomik açıdan en çok zarar veren hastalıklardan biridir. Mücadelesi; Çil hastalığına karşı sonbaharda yaprakların yüzde 75’i döküldüğünde, ilkbaharda pembe tomurcuk döneminde ve kürkü sıyırma döneminde olmak üzere 3 dönemde kimyasal ilaçlama yapılır. İlaçlamalarda genelde sonbaharda bordo bulamacı ilkbaharda bakırlı preparatlar ve kürk döneminde fungusitler kullanılmaktadır.

MONİLYA (MUMYA) HASTALIĞI

Hastalık bitkide çiçek, çiçek sapı, meyve ve sürgünlerde belirti oluşturur. Hastalığa yakalanmış çiçekler kahverengileşir, dal üzerinde kurur ve mumyalaşır. Meyveler olgunlaşmaya yakın dönemde belirti oluşturur. Bu hastalığa yakalanmış meyveler zamanla buruşur, mumyalaşır ve dalda asılı olarak kalırlar. Mücadelesi; Ağaçlardaki tüm kurumuş dallar budanıp yakılmalı, Mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış ve yere düşmüş meyveler toplanıp yok edilmelidir. Kimyasal mücadelesi çiçeklerin yüzde 5’i açtığı zaman 1. ilaçlama çiçeklerin yüzde 90-100’ü açtığı zaman 2. ilaçlama yapılmalıdır. Yağış durumuna göre ilaçlamalarda tekerrür sayısı artırılmalıdır.

BAKTERİYEL KANSER VE ZAMKLANMA HASTALIĞI

Yapraktaki lekeler küçük, yuvarlak veya şekilsizdir. Başlangıçta soluk yeşil yağ lekesi görünüşte sonra rengi açık kahve veya kirli beyaza dönüşmektedir. Sürgünde oluşan lekeler kaldırılınca alttaki odun dokunun öldüğü görülür. 2-3 yıl içinde ağaçlar çalılaşır, verimde düşüş olur. Mücadelesi: Bahçeler sağlıklı fidanlarla kurulmalıdır. Aşı yeri yerden yüksek olmalıdır. Budama yaraları kapatılmalıdır. Kimyasal Mücadele Sonbaharda yapraklar dökülünce Kasım ayında yüzde 3’lik bordo bulamacı ile yapılmalıdır. 2. İlaçlama ise İlkbaharda gözler uyanmadan önce yüzde 1’lik bordo bulamacı veya bakırlı ilaçlardan biriyle ilaçlama yapılmalıdır.”