Sıfır ve 2’inci el araç piyasasında son durum

31 Mart seçimlerinin ardında otomobil fiyatlarında ciddi bir artış yaşanacağı ifade edilse de nisan ayında bayilerde bir durgunluk söz konusu. Seçimler ve bayramın ardından uzun süredir bir yoğunluğun söz konusu olduğu otomotiv piyasasında bir durgunluk yaşanacağı bekleniyor. Otomotiv piyasasındaki son durum hakkında bilgi veren otomobil bayileri önemli açıklamalarda bulundular.

Kredilere ulaşmanın zorlaşması nedeni ile otomobil satışlarının düşüş gösterdiğini söyleyen Muzaffer Demirci isimli otomobil bayisi,

“Otomobil satışları yüzde 60-70 oranında kredili satışlardan oluşuyordu. Şu anda kredilere ulaşmak o kadar zorlaştı ki kredili satışların oranı yüzde 10’un altına düştü. Bu da önümüzdeki aylarda nisan ayında otomobil satışlarının düşeceğinin bir göstergesi gibi gözüküyor. Çünkü mart ayının sonunda otomobil satışları düştü. Bu da nisan ayında otomobil satışlarının daha az olacağından bahsediliyor. Otomobil nisan ayında daha az satılacak, kredilere ulaşmak zorlaşınca da otomobil sektöründeki otomobil satışlarında bir daralma olacağı gözüküyor. Bu da sıfır otomobil satan bayilerin kredili satışlara başlayacağını ve kredili satışların daha çok olacağından konuşuluyor”

şeklinde konuştu.

“DURGUNLUĞA SEBEP OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR”

Araç kredilerinde bir düzenlemeye gidilmediği takdirde piyasadaki durgunluğun devam edeceğini kaydeden Nazmi Çentel isimli otomobil bayisi ise

“BDDK eğer kredilerde bir güncelleme yapmazsa otomobiller yine satılmayacaktır. Şu anda 2 milyonluk bir araç alacak kişinin yüzde 20 kredi çektiğini düşünürsek bunu da 12 aya bölersek yıl bazına baktığımızda yüzde 60 gibi bir oran gösterecektir. Bu da otomobil alacak ya da otomobilini değiştirecek kişilerin yarasına merhem olmayacaktır. Bu da otomobil satışlarının sıfır otomobil piyasasında olsun, 2’inci el otomobil piyasasında olsun durgunluğa sebep olacağı tahmin ediliyor”

ifadelerine yer verdi.

“TALEBİNİ ÖNE ÇEKTİ”

Ocak ve şubat aylarında otomobil satışlarında bir artış yaşandığına dikkat çeken Hüseyin Muşlu isimli otomobil bayisi,

“2023 model araçların stokları bayilerde vardı ve bu stokların çoğunluğu da zamsız olan araçlardı bunlar piyasaya girdiğinde ve zam yapılmadığı içinde bu stoklar ocak ve şubat ayında bitti. Mart ayına geldiğimizde biz bir düşüş olmasını beklerken seçimden sonra otomobil fiyatları artacak diye herkesin bir beklentisi vardı, otomobil almak isteyenler de talebini öne çekti. Yani nisan ve mayıs ayında otomobil alacaklar dahi mart ayında otomobil almaya başladılar fakat mart ayının sonuna doğru talepte bir azalma oldu. Mart ayındaki talep azalması, nisan ayında da kredilere ulaşmak zor olduğu için kurda da artışlar olmadığı için otomobil fiyatlarına da çok zam gelmediği için nisan ayında da durgunluk devam edecektir. Otomobil satışları oluyor ama beklentilerin üzerinde değil”

söyleminde bulundu.

“İNDİRİM OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR”

Birçok markanın hala kredili satışlara başlamadığını belirten Hamza Türkeri isimli otomobil bayisi,

“Ocak ve şubat aylarında ÖTV muafiyetli araç almak isteyen arkadaşların aşırı bir talep patlaması oldu. 2023 yılının 6’ncı ayından sonra otomobil almak isteyen, engelli muafiyeti ile bu araçlara ulaşmak isteyenler limit düşük olduğu için otomobil fiyatları da yukarıya çıktığı için bu otomobillere ulaşamamışlardı. Bayilerde kredili satışlar var ama birçok marka kredili satışlara başlamadı. Önümüzdeki günlerde onlarında başlayacağını tahmin ediyorum. Şu anda yapılan kredili satışlarda 200-300 bin TL’lik rakamlar telaffuz ediliyor, bu rakamlarda da 12 aya sıfır faizli kampanyalar var ama bu ekonomi, sıkı politika devam ettiği süre içerisinde kredilere ulaşmak çok zor olursa otomobillerde indirim olabileceği düşünülüyor. BDDK yine düzenleme yaparsa kredilerin vade tarihlerinin de uzayacağını, sıfır faizli kampanyaların devam edeceği de görüşülüyor ama düzenlemeler olmasa şu anda kredili otomobil kimse alamaz gibi gözüküyor alanlarda takas yoluyla aracını takas edenler ufak miktarda kredi çekecek olan arkadaşlar”

diye konuştu.

“VERGİLERDEN DOLAYI ÇOK YÜKSEK”

Vergilerin yüksek olmasının otomobil piyasasına etki ettiğini vurgulayan Cumali Yıldırım isimli otomobil bayisi ise,

“Vergiler gerçekten çok yüksek. Bunun sebebi yüzde 45-50-60-70 ÖTV diliminde otomobilleri olmaması, eğer ki bir düzenleme gelirse tabi ki bu şu anda olmayabilir, enflasyon ile mücadele de bunlar yapılmayabilir ama bir dönem gelecek ki kredi muslukları da açılacak ve bu 45-50-60-70 ÖTV dilimine otomobil girerse 1 milyonluk bir otomobilin fiyatı 300-400 bin lira aşağı gelmek zorunda kalacak. 600-700 bin TL’lere sıfır otomobil fiyatları olmuş olacak. Otomobilde vergiler ne kadar yüksek olursa olsun krediler vade tarihleri uzun olup kredilerde enflasyon ortalamalarının altında olduğunda herkes otomobil alabilir ama krediler yüksek olunca, kredi almak zorlaşınca, vade tarihleri de kısa olunca 12 ay ile kısıtlı olunca kimse otomobil almıyor yani vergilerin yüksek olmasından hiç kimse şikayetçi değil. Biz yüzde 45-50-60-70 ÖTV diliminde otomobiller vardı. Şu anda otomobiller yüzde 80 ÖTV diliminde. Bunlar olduğu için de otomobil fiyatları vergilerden dolayı çok yüksek. Bu da 2’nci el piyasasındaki otomobillerden fiyatlarının yukarı çıkmasını sağlıyor”

dedi.

“OTOMOBİL ALMAYA YÖNELMEMEK LAZIM”

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Samet Özkök isimli otomobil bayisi,

“Seçim geçti, bayram geçti. İran-İsrail arasındaki gerilim yani savaş ortamı da maalesef bizim gibi kırılgan ekonomiye sahip olan ülkelerde otomobil piyasasına yansıyacak. Ocak ayından bugüne kadar otomobil piyasasında engelli muafiyeti ile birlikte ciddi anlamda araç satıldığını görüyoruz. Nisan ayında da benzer şeyleri göreceğiz ama bir rekor satışı geleceğini düşünmüyorum. Enflasyon yukarı doğru tırmanmaya devam ediyor. Bugün aldığınız bir otomobil yarına göre ucuz kamaya devam ediyor. Her ne kadar enflasyon yukarı doğru tırmansa da otomobil TL olarak yukarıya doğru tırmanıyor. Sıfır pazarı hareketli. Normal şartlarda faizler yüksek, bayram geçti piyasanın biraz durağanlaşması lazım o şu an öyle değil. Bu dönemlerde otomobil almaya yönelmemek lazım”

ifadelerini kullandı.

“HAFTASINDA TEMPONUN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ”

Mart ayının son haftasının hem 2’nci el otomobillere hem de sıfır araçlara olan talebin düştüğünü kaydeden Mustafa Seren isimli otomotiv bayisi ise,

“Ocak ve şubat ayında otomotiv satışları rekor kırdı. Fiyatları artmayan 2023 stokları, ÖTV muafiyetinde olan araçlara talebin çok yüksek olması nedeni ile. Mart ayında da bu talep devam etti. Mart ayının son haftasında temponun düştüğünü görüyoruz. İlk 2 ayda o stoktaki araçlar, ÖTV muafiyetindeki araçların yoğun talebi ile satışlar artmıştı, seçimlerden sonra bir belirsizlik olduğu için insanlar talebi öne çekmişti, mart ayında her şeye rağmen rekor kırılmasının sebebi aslında talebin öne çekilmesiydi”

açıklamasında bulundu.