15 Nis 2024 - 10:07- Sağlık G:

15 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 15 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 15 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 15 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 15 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

15 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Yeni Kışla Eczanesi

 Kışla Caddesi, Defacto karşısı, No:22/A, Battalgazi

24 saat açık

Göztepe Eczanesi

Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No:25\B

24 saat açık

Annem Eczanesi

İstasyon Caddesi, İstasyon Cami yanı, Kömür Tevzi yolu

24 saat açık

Özcan Eczanesi

Karakavak Mahallesi, eski fen lisesi arkası, Karakavak Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Aksu Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi
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15 Nis 2024 - 10:07 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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