15 Nis 2024 - 09:54- Gündem G:

Malatya’da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

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Malatya’da hava nasıl olacak haber malatya
Malatya’da hava nasıl olacak haber malatya
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Malatya’da hava nasıl olacak?

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve az bulutlu 21 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 22 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 20 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 20 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 23 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu 22 derece,

Malatya’da hava nasıl olacak?

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 20 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 23 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 21 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu 22 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 21 derece,

Malatya’da hava nasıl olacak?

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 19 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 23 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 21 derece”

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15 Nis 2024 - 09:54 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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