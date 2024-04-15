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Malatyalılar bu habere dikkat

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatyalılar bu habere dikkat

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Köylü, Örmeli, Çengelli, Bakımlı, Tatlıcak, Şiro Taraksu, Aktarla, Karşıyaka, Undefined Ağalar, Taşmış, Gündüz, Belenköy, Karakaya, Taşbaşı, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Çığırlı, Uzunhüseyin Mahallelerine

Malatyalılar bu habere dikkat

Yarın 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Köylü, Örmeli, Çengelli, Bakımlı, Tatlıcak, Şiro Taraksu, Aktarla, Karşıyaka, Undefined Ağalar, Taşmış, Gündüz, Belenköy, Karakaya, Taşbaşı, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Çığırlı, Uzunhüseyin, Hatip Mahallelerine

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arsında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı Bağlar, Cemalgürsel Mahallelerine

17 Nisan 2024 Çarşamba günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı İkizpınar Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Malatyalılar bu habere dikkat

 

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15 Nis 2024 - 09:28 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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