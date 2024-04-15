15 Nis 2024 - 08:57- Gündem G:

Son dakika! Malatya’da facia gibi otobüs kazası! Yaralılar var

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Son dakika! Malatya’da facia gibi otobüs kazası! İlk belirlemelere göre kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

Son dakika! Malatya’da facia gibi otobüs kazası! Yaralılar var haber malatya mask
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Bu sabah saatlerinde Malatya güne korkunç bir haberle başladı.

Son dakika! Malatya’da facia gibi otobüs kazası! Yaralılar var

Kale-Pütürge yol ayrımında otobüs kavşaktan önüne çıkan otomobile çarparak devrildi.

İlk belirlemelere göre feci kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

Detaylar birazdan…
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15 Nis 2024 - 08:57 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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