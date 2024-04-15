Son dakika! Malatya’da facia gibi otobüs kazası! Yaralılar var

Bu sabah saatlerinde Malatya güne korkunç bir haberle başladı.
Kale-Pütürge yol ayrımında otobüs kavşaktan önüne çıkan otomobile çarparak devrildi.
İlk belirlemelere göre feci kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.
Detaylar birazdan…
Son dakika! Malatya’da facia gibi otobüs kazası! İlk belirlemelere göre kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.