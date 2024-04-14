Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Kore Savaşı’nda silah yerine taş mı kullandılar? Akçadağlıların “taş atma” meselesi

Malatya’da espri konusu olan Akçadağlıların çok iyi taş kullanması mevzusu aslında birçok hikayeyi içinde barındıran bir gerçeklik taşıyor. Akçadağlıların taşı silahtan daha iyi kullandığına dair Kore Savaşı’nda yaşandığı söylenen hikayeler ise bunların başında geliyor. Hatta yakın bir zamana kadar bu ilçede taş atma yarışmalarının dahi yapıldığını söylesek… Gelin bu güzel ilçenin taş meselesini birlikte inceleyelim…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19872967/kore-savasinda-silah-yerine-tas-mi-kullandilar-akcadaglilarin-tas-atma-meselesi



Turgut Özal Tabiat Parkı’nda iğne atsan yere düşmez

Bayram tatilini temiz hava ve eğlenceli vakitle geçirmek isteyen vatandaşlar Malatya’da mesire alanlarına akın etti. Tatilin son günü vatandaşların şehirde en çok yoğunluk gösterdiği yerlerden biri ise Turgut Özal Tabiat Parkı ile hemen yanında bulunan Mişmiş Park Fuar Alanı oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19873345/turgut-ozal-tabiat-parkinda-igne-atsan-yere-dusmez



Kürecik Üssü neden önemli? İletişim Başkanlığından Malatya Kürecik açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İran’ın İsrail ile ilgili açıklamalarının ardından bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Kürecik Radar Üssüne ilişkin iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Peki, Kürecik Üssü nedir, neden önemlidir?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19873776/kurecik-ussu-neden-onemli-iletisim-baskanligindan-malatya-kurecik-aciklamasi



Malatya’da kan donduran olay Tartıştığı kocasını öldürdü

Malatya’da kan donduran bir cinayet yaşandı. Dün gece Beydağı Mahallesi’nde yaşanan olayda bir kadın, tartıştığı eşini öldürdü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19873860/malatyada-kan-donduran-olay-tartistigi-kocasini-oldurdu



Defalarca kez yalanlandılar ama ABD’li bilim insanları haklı mıydı?

Hatırlanacağı üzere 6 Şubat depremlerinin ardından ABD’li bilim insanlarınca açıklanan ve onlarca eleştiriyi beraberinde getiren Pütürge’de 6.8 büyüklüğünde deprem olabileceğine ilişkin iddialar Türk bilim insanlarınca defaatle yalanlanmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Malatya’da yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Pütürge’de tehlikeli depremlerin olabileceği söylenmeye başlandı. İşte ABD’li bilim insanlarının geçmişte paylaştığı o araştırma…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19874281/defalarca-kez-yalanlandilar-ama-abdli-bilim-insanlari-hakli-miydi



Malatya’da tatilin son günü acı haber 3 kişi hayatını kaybetti

Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı ve araçların hurdaya döndüğü kazada 2’si ağır 8 kişi yaralanmıştı. Yaralı olan 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19875194/malatyada-tatilin-son-gunu-aci-haber-3-kisi-hayatini-kaybetti



Malatya’nın tescilli yemeği Analı kızlının hikayesini biliyor muydunuz?

Malatya’nın coğrafi işaretli yemeklerinden biri olan analı kızlı köftesinin hikayesini biliyor muydunuz? Bulgur, kıyma ve çeşitli malzemelerin yoğurularak harç haline getirilmesi ile elde edilen bu eşsiz yemeğin hikayesi de oldukça ilgi çekici…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19875690/malatyanin-tescilli-yemegi-anali-kizlinin-hikayesini-biliyor-muydunuz