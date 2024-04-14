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Demir kubbe nedir? Nasıl çalışır?

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İran'ın İsrail'e saldırı başlatması ile birlikte Demir Kubbe ve özellikleri merak konusu oldu. Demir Kubbe, İsrail'in roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemi olarak tanımlanıyor. Sistem, kısa menzilli roketlere ve 70 kilometre menzile sahip 155 mm topçu mermilerine karşı koymak için tasarlanmış durumda. İşte detaylar…

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İran'ın İsrail'e saldırı başlatması ile birlikte Demir Kubbe ve özellikleri merak konusu oldu. Demir Kubbe, İsrail'in roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemi olarak tanımlanıyor. Sistem, kısa menzilli roketlere ve 70 kilometre menzile sahip 155 mm topçu mermilerine karşı koymak için tasarlanmış durumda. İşte detaylar…

Demir kubbe nedir? Nasıl çalışır?

Demir Kubbe, 4 kilometre ila 70 kilometre uzaklıktan ateşlenen ve yörüngesi, İsrail'in yaşam merkezinin dışına çıkartılacak olan kısa menzilli roketleri ve top mermilerini durdurmak ve imha etmek için tasarlanmış bir sistemi temsil ediyor.

İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemi olarak tanımlanan Demir Kubbe 2011 yılında tamamlandı.

Demir kubbe nedir? Nasıl çalışır?

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Demir Kubbe'nin üç merkezi bileşeni var:
Tespit ve İzleme Radarı: Radar sistemi, bir İsrail Savunma şirketi olan ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yan kuruluşu olan Elta ve IDF tarafından inşa edildi.
Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC): İsrailli bir yazılım şirketi olan mPrest Systems tarafından Rafael için inşa edildi.
Füze Atış Birimi: Sistem elektro-optik sensörler ve yüksek manevra kabiliyeti için birkaç direksiyon kanadı ile donatılan tamir füzelerini fırlatır. Füze Rafael tarafından üretildi.

Demir kubbe nedir? Nasıl çalışır?

NASIL ÇALIŞIR?

Sistemdeki radar EL/M-2084 olarak adlandırılır. Fırlatılan roketi algılar ve yörüngesini izler. BMC, bildirilen verilere göre çarpma noktasını hesaplar ve bu bilgiyi hedefin belirtilen bölge için bir tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemek için kullanır. Sadece tehdit olarak algılandığında gelen roketi öngörülen çarpma noktasına ulaşmadan önce imha etmek için bir füze ateşlenir.

Demir kubbe nedir? Nasıl çalışır?

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14 Nis 2024 - 22:03 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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