- Asayiş

Malatya’da kan donduran olayın zanlısı tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün gündeme oturan ve tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü bildirilen genç kadın tutuklandı.

Malatya’da kan donduran olayın zanlısı tutuklandı malatya haber mask
Malatya’da kan donduran olayın zanlısı tutuklandı malatya haber
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün gündeme oturan ve tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü bildirilen genç kadın tutuklandı.

Malatya’da kan donduran olayın zanlısı tutuklandı

Olay, gece saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eğitim Sokak'ta ikamet eden Tolunay Şimşek (29) ile eşi E.Ş. (29) arasında ailevi bir konu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ş., kocası Tolunay Şimşek’i bıçakla sırtından yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya’da kan donduran olayın zanlısı tutuklandı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tolunay Şimşek, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şimşek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından öğle saatlerinde Şehir Mezarlığında defnedildi.

Gözaltına alınan E.Ş. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, Busabah gazetesi, busabah gazetesi malatya, gözaltı, Tutuklama, Tolunay Şimşek, cenaze, adli tıp kurumu, tartışma, kadın, battalgazi, Merkez Beydağı Mahallesi

14 Nis 2024 - 20:13 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL