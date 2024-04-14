Akçadağ yolunda faciadan kıl payı kurtuldular

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazaya sebebiyet verdi. Tek taraflı yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Malatya’nın Akçadağ ilçesi D-300 karayolu üzerinde meydana geldi. Durulova mevkiinde saat 17.00 sıralarında Ü.E. (40) sevk ve idaresindeki 51 AAD 723 plakalı otomobil Kayseri istikametinden Malatya istikametine doğru ilerliyordu. Bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun kenarında bulunan su kanalına yuvarlandı.
Meydana gelen trafik kazasında sürücü ile araçta bulunan F.E. (39), Z.E. (9), E.E. (2), N.E. (13) ve M.K. (23) yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken otomobilde bulunan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme de başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.