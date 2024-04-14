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Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Nis 2024 - 18:24 - Spor

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