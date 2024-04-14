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Otomobil devrildi: 9 yaralı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Karasu mevkiinde gerçekleşen kaza, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Otomobil devrildi: 9 yaralı mask
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Karasu mevkiinde gerçekleşen kaza, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Otomobil devrildi: 9 yaralı

Otomobilin devrilmesiyle yaşanan kazada yaralanan 9 kişi, olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, Yüksekova, kaza, trafik kazası, yaralı, Yüksekova-Van kara yolu, Karasu mevki

14 Nis 2024 - 18:22 - Gündem

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