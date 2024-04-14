Otomobil devrildi: 9 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Karasu mevkiinde gerçekleşen kaza, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Otomobilin devrilmesiyle yaşanan kazada yaralanan 9 kişi, olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı