14 Nis 2024 - 18:17 - Spor

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile mücadele edecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya hareket etti. İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı için belirlediği kamp kadrosunda yer alan futbolcular: