Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile mücadele edecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya hareket etti. İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı için belirlediği kamp kadrosunda yer alan futbolcular:
Fernando Muslera
Eyüp Aydın
Davinson Sanchez
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Demirbay
Mauro Icardi
Dries Mertens
Wilfried Zaha
Derrick Köhn
Berkan Kutlu
Mateus Tete
Hakim Ziyech
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Lucas Torreira
Abdülkerim Bardakcı
Jankat Yılmaz
Barış Alper Yılmaz
Tanguy Ndombele
Serge Aurier
Carlos Vinicius
Galatasaray, bu güçlü kadrosuyla Alanyaspor deplasmanında galibiyet için sahada olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.