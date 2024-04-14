Batman ve Şırnak bu habere dikkat! Saatler sürecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…



DEDAŞ Batman’ın ve Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Buna göre;



Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Batman’ın Sason ilçesine bağlı Aydınlık, Göşek Mezra, Şahinli Mezra, Gürgenli, Dereköy, Topluca, Karşıyaka (Merkez) bölgelerine,



Yarın 08.45-17.45 saatleri arasında Batman’ın Sason ilçesine bağlı Dereiçi, Umurlu, Merge, Kelhasan bölgelerine,



Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şehan bölgesine,



Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Şırnak merkeze bağlı Koçbeyi, Belkis, Kızılsu bölgelerine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Şırnak merkeze bağlı Güneyce, Çavuşhan, Atatürk (Kumçatı) | Aşağı, Çadırlı, Nasırhan bölgelerine,



Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Kavallı, Dicle, Ofis bölgelerine,



Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Pınarönü bölgesine,



Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Ağaçlı, Çukurlu, Çalketehti, Bereketli, Kayı, Peçenek, Kuyulu, Kayalı, Sulak bölgelerine,



Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Şah, Aşağıkonak, Yukarıkonak, Girikova bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.